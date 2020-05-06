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Эксперт: Дело не столько в суммах господдержки, сколько в механизмах ее доставки

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт: Дело не столько в суммах господдержки, сколько в механизмах ее доставки
Экономист Андрей Заостровцев. Фото: соцсети

Государственная помощь должна быть больше, и она должна быть целевой. Так считает экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.

«Скажем, зачем сейчас помогать бюджетникам? У нас полстраны бюджетников, и никто из них еще не пожаловался — кроме врачей, находящихся на передовой борьбы с COVID-19. Все бюджетники исправно получают зарплаты, и сегодня занимают гораздо более престижные социальные позиции, чем работники частного сектора, или даже мелкие или средние предприниматели», – говорит эксперт.

По его словам, бизнес, как правило, не ведут на собственные деньги, а это предполагает массу денежных обязательств. Сегодняшняя ситуация такова, что практически все предприниматели оказались в тяжелом положении, и им, конечно, требуется поддержка.

Что касается ее увеличения, то, как считает Заостровцев, «дело тут даже не в самих суммах».

«Важно еще, чтобы сумма дошла до получателя, а такого механизма проводки сегодня нет», – говорит эксперт.

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ДВа

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