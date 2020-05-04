Эксперт: Давление на снятие ограничений растет во всем мире, но в России это делать рано

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4 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Госдума РФ

Россия не смогла пойти по германскому сценарию развития эпидемии коронавируса. Так считает доцент факультета управления и экономики здравоохранения Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова Николай Крючков.

«Я изначально предполагал, что у нас будет реализован британский сценарий, потому что между 10 и 100 тысячами мы очень близко шли по ежедневному приросту. Этот сценарий пока что остается для нас базовым. К немецкому варианту мы, к сожалению, не пришли», – сказал эксперт.

По его словам, будущее будет зависеть от дальнейших действий, которые будут или не будут предприниматься, причем, это больше политико-экономическая история.

«Сейчас в России и мире усиливается давление на снятие карантинных ограничений. Но если в Германии, где ежедневный прирост составляет менее 1%, это уже можно делать, то в России это крайне преждевременно. Напомню, что у нас пока что прирост новых случаев составляет более 8%. Смягчать ограничения можно только тогда, когда мы тоже придем к 1%», – считает Крючков.

Он также отметил, что при «хорошем раскладе», то есть, если все мероприятия сработают, то к началу июня Россия может прийти к такой ситуации.

«Но судя по имеющейся динамике, по майским праздникам и количеству людей, которые гуляют по улицам, я не верю в такой результат. Я считаю, что мы сдвигаем срок замедления темпов роста эпидемии на гораздо более поздний период», – рассказал эксперт.

Крючков также высказал опасения, что после майских праздников начнется постепенное снятие ограничений.

«Все будет зависеть от того, какие секторы успеют раньше других пролоббировать соответствующие изменения. Видно, что истории этой конца и края нет, а перестраиваться на новую экономическую противоэпидемическую модель ни у кого особого желания не заметно. Соответственно, послабления могут начаться после майских праздников, и чем дальше, тем больше их будет», – резюмировал эксперт.

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