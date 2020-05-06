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Путин допускает ужесточение режима ограничений в ряде регионов

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин допускает ужесточение режима ограничений в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин. Скриншот трансляции на сайте kremlin.ru

Ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному и в некоторых допустимо ужесточение режима ограничений.

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии мер.

По словам главы государства, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить «оправданные профилактические меры», а где-то спланировать их обоснованное смягчение.

О поэтапном выходе из ограничительных мер на совещании рассказывает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ДВа

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