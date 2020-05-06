В Карелии готовится судебный иск о признании незаконным решения властей об ограничительных мерах

В Верховный суд Карелии должен поступить иск с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.
Авторами иска выступили юристы Анастасия Анушина и Мария Трубникова, документ подписали более двадцати жителей республики. Ответчиком выступает Парфенчиков.
Истцы заявляют, что губернатор, подготовивший распоряжение «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности» нарушил права граждан на свободу передвижения и труд, которые гарантированы Конституцией.
Юристы, в частности, собираются оспорить пункт о необходимости не покидать жилье без веских на то оснований.
Ранее сообщалось, что в Карелии жителей десяти городов обязали носить маски в общественных местах.