В Карелии готовится судебный иск о признании незаконным решения властей об ограничительных мерах

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6 мая 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestikarelii.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Фото: kremlin.ru

В Верховный суд Карелии должен поступить иск с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

Авторами иска выступили юристы Анастасия Анушина и Мария Трубникова, документ подписали более двадцати жителей республики. Ответчиком выступает Парфенчиков.

Истцы заявляют, что губернатор, подготовивший распоряжение «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности» нарушил права граждан на свободу передвижения и труд, которые гарантированы Конституцией.

Юристы, в частности, собираются оспорить пункт о необходимости не покидать жилье без веских на то оснований.

Ранее сообщалось, что в Карелии жителей десяти городов обязали носить маски в общественных местах.