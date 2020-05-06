Источник: Cтудентов-медиков в России привлекают к работе с коронавирусом под угрозой отчисления

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6 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay

В редакцию "АН" поступило письмо от студентки Казанского государственного медицинского университета, которая утверждает, что учащихся в добровольно-принудительном порядке отправляют в медицинские учреждения для работы с COVID-19.

27 апреля Минздрав и Минобразования России выпустили приказ, согласно которому медицинские вузы должны направлять студентов старших курсов на практику в больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом. При этом, в приказе отмечено, что с учащимся должен быть заключен соответствующий договор и он должен предоставить письменное согласие на такую работу.

Однако студентка отметила в своём письме, что ввозможность отказа на бумаге есть только формальная. По факту – это угроза отчисления из университетов из-за наличия академической задолженности в будущем.

Ранее о подобном беспределе рассказывали в Московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени И. М. Сеченова. Избежать коронавирусной практики нельзя и в том случае, если человек самоизолирован вместе с пожилыми родственниками или другими категориями людей из групп риска. "Все понимают, что сейчас в любой больнице высок риск заразиться, тем более что средствами защиты в "чистых" зонах не обеспечивают в достаточных количествах. Многие не хотят нарушать режим самоизоляции, так как проживают с пожилыми родителями или маленькими детьми", – поделилась студентка пятого курса.

Студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова показали приказ ректора, один из пунктов которого звучит: "Обязать студентов предоставлять информированное добровольное согласие".

После массовых жалоб студенты также запустили флешмоб под хэштегом #СтудентНеРаб. Будущие медики объяснили, что они не против участия в борьбе с пандемией и понимают сложность ситуации, в которой оказалась страна. Однако их возмущает добровольно-принудительный порядок и отсутствие минимальных мер защиты для самих студентов и их родных.

Ранее независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.