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Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии. Поскольку студентов и их защитников, пытающихся протестовать против насильного привлечения к труду в ковид-больницах, называют трусами и дезертирами, "Аргументы недели" публикуют позицию представителей сообщества без купюр.

1. Добровольная помощь в борьбе с пандемией со стороны студентов-медиков совершенно естественна и должна быть не только разрешена, но и всячески поощряться.

2. Поскольку добровольная помощь по определению не может быть оплачиваемой, необходимы иные способы поощрения: предоставление скидок на обучение в институте, зачет учебной практики, преимущества или скидки при поступлении в ординатуру.

3. Принудительная работа студентов-медиков в ковид-больницах недопустима, и может быть оправдана только самыми критическими обстоятельствами и официальным объявлением чрезвычайного положения. К учебной медицинской практике это не должно иметь никакого отношения.

4. Называть принудительную работу учебной медицинской практикой, как это пытаются делать сейчас — значит дискредитировать саму систему медицинского образования.

5. Оплачивать эту принудительную работу, как было обещано столичной администрацией — значит признать, что de facto это никакая не учебная медицинская практика, а самый настоящий принудительный труд.

6. Отказ от принудительного труда со стороны студентов-медиков — это не трусость, а единственный способ сохранить собственное достоинство.

7. Мы высоко ценим подвиг студентов, идущих добровольцами бороться с пандемией, но принудительный труд студентов мы расцениваем как унижение не только студенчества, но и самой профессии врача, и полностью поддерживаем тех студентов, которые отказываются от принудительного труда, даже если они по тем или иным причинам не хотят идти добровольцами.

8. Студенты-медики, которые хотят помогать в борьбе с пандемией, но не хотят терять собственного достоинства, занимаясь принудительным трудом, оказываются в сложном положении. Единственное, что им остается, это отказаться от принудительного прохождения практики по разнарядке и самостоятельно устроиться в больницы добровольцами.

9. Врачи и администрация больниц, куда принудительно направляют студентов-медиков, тоже оказываются в двусмысленном положении. Они получают в свое распоряжение фактически рабов, которые потребляют ресурсы (в том числе дефицитные СИЗы), но совсем не всегда могут действительно помочь.

10. Мы считаем необходимым создание добровольческого движения студентов-медиков по помощи в борьбе с эпидемией, причем помощь эта нужна не только непосредственно у постели больного. Администрация медицинских ВУЗов должна поощрять эту добровольческую деятельность.

11. Все приказы о принудительном прохождении «практики» должны быть отменены. Отменена должна быть и учебная медицинская практика в этом году.

ПВ

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

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