Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии. Поскольку студентов и их защитников, пытающихся протестовать против насильного привлечения к труду в ковид-больницах, называют трусами и дезертирами, "Аргументы недели" публикуют позицию представителей сообщества без купюр.



1. Добровольная помощь в борьбе с пандемией со стороны студентов-медиков совершенно естественна и должна быть не только разрешена, но и всячески поощряться.



2. Поскольку добровольная помощь по определению не может быть оплачиваемой, необходимы иные способы поощрения: предоставление скидок на обучение в институте, зачет учебной практики, преимущества или скидки при поступлении в ординатуру.



3. Принудительная работа студентов-медиков в ковид-больницах недопустима, и может быть оправдана только самыми критическими обстоятельствами и официальным объявлением чрезвычайного положения. К учебной медицинской практике это не должно иметь никакого отношения.



4. Называть принудительную работу учебной медицинской практикой, как это пытаются делать сейчас — значит дискредитировать саму систему медицинского образования.



5. Оплачивать эту принудительную работу, как было обещано столичной администрацией — значит признать, что de facto это никакая не учебная медицинская практика, а самый настоящий принудительный труд.



6. Отказ от принудительного труда со стороны студентов-медиков — это не трусость, а единственный способ сохранить собственное достоинство.



7. Мы высоко ценим подвиг студентов, идущих добровольцами бороться с пандемией, но принудительный труд студентов мы расцениваем как унижение не только студенчества, но и самой профессии врача, и полностью поддерживаем тех студентов, которые отказываются от принудительного труда, даже если они по тем или иным причинам не хотят идти добровольцами.



8. Студенты-медики, которые хотят помогать в борьбе с пандемией, но не хотят терять собственного достоинства, занимаясь принудительным трудом, оказываются в сложном положении. Единственное, что им остается, это отказаться от принудительного прохождения практики по разнарядке и самостоятельно устроиться в больницы добровольцами.



9. Врачи и администрация больниц, куда принудительно направляют студентов-медиков, тоже оказываются в двусмысленном положении. Они получают в свое распоряжение фактически рабов, которые потребляют ресурсы (в том числе дефицитные СИЗы), но совсем не всегда могут действительно помочь.



10. Мы считаем необходимым создание добровольческого движения студентов-медиков по помощи в борьбе с эпидемией, причем помощь эта нужна не только непосредственно у постели больного. Администрация медицинских ВУЗов должна поощрять эту добровольческую деятельность.



11. Все приказы о принудительном прохождении «практики» должны быть отменены. Отменена должна быть и учебная медицинская практика в этом году.



