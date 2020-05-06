Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима самоизоляции

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6 мая 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Белоусов Андрей

Исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду обсудил подготовку к заседанию кабмина 7 мая, а также план поэтапного выхода из режима ограничений.

Президиум Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции оценил предложения Роспотребнадзора по поэтапному выходу из режима введенных в стране ограничений, сообщила пресс-служба правительства. В ближайшие часы эти инициативы будут представлены президенту.

Специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, как людям обезопасить себя при выходе из самоизоляции после завершения пандемии COVID-19.