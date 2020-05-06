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Дмитрий Песков высказал своем мнение о том, был ли коронавирус создан искусственно

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Дмитрий Песков высказал своем мнение о том, был ли коронавирус создан искусственно
kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса. Он отметил, что детальной информации о вирусе пока ни у кого нет, поэтому нельзя однозначно сказать о том, как он появился.

«Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что вирус новый. Поэтому в этом случае каких-то таких однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали», - поделился Песков.

Он также рассказал, что сейчас инфекция изучается, идет обмен информацией между вирусологами.

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ЕЧ

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