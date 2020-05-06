Дмитрий Песков высказал своем мнение о том, был ли коронавирус создан искусственно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса. Он отметил, что детальной информации о вирусе пока ни у кого нет, поэтому нельзя однозначно сказать о том, как он появился.
«Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что вирус новый. Поэтому в этом случае каких-то таких однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали», - поделился Песков.
Он также рассказал, что сейчас инфекция изучается, идет обмен информацией между вирусологами.
Ранее в Кремле ответили на вопрос об открытии российских границ.