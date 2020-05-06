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В Счетной палате считают, что России нужна новая модель здравоохранения

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Счетной палате считают, что России нужна новая модель здравоохранения
Здание Счетной палаты. Фото: сайт СП РФ

Пандемия должна мотивировать власти к формированию новой модели здравоохранения. Об этом заявила зампредседателя Счетной палаты России Галина Изотова.

Она отметила, что по итогам своих проверок Счетная палата неоднократно акцентировала внимание на увеличении финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала. Тем более что, по данным ведомства, сегодня 41% пациентов не доверяет диагнозам врачей.

Сейчас Счетная палата готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения, добавила Изотова.

Ранее глава СП Алексей Кудрин заявил, что в кризисный период должны быть увеличены МРОТ и пособие по безработице.

ДВа

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