В Счетной палате считают, что России нужна новая модель здравоохранения

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6 мая 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Здание Счетной палаты. Фото: сайт СП РФ

Пандемия должна мотивировать власти к формированию новой модели здравоохранения. Об этом заявила зампредседателя Счетной палаты России Галина Изотова.

Она отметила, что по итогам своих проверок Счетная палата неоднократно акцентировала внимание на увеличении финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала. Тем более что, по данным ведомства, сегодня 41% пациентов не доверяет диагнозам врачей.

Сейчас Счетная палата готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения, добавила Изотова.

Ранее глава СП Алексей Кудрин заявил, что в кризисный период должны быть увеличены МРОТ и пособие по безработице.