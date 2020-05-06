В Счетной палате считают, что России нужна новая модель здравоохранения

Пандемия должна мотивировать власти к формированию новой модели здравоохранения. Об этом заявила зампредседателя Счетной палаты России Галина Изотова.
Она отметила, что по итогам своих проверок Счетная палата неоднократно акцентировала внимание на увеличении финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала. Тем более что, по данным ведомства, сегодня 41% пациентов не доверяет диагнозам врачей.
Сейчас Счетная палата готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения, добавила Изотова.
Ранее глава СП Алексей Кудрин заявил, что в кризисный период должны быть увеличены МРОТ и пособие по безработице.