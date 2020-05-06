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Кремль: Путин возложит цветы к вечному огню в 10 утра 9 мая

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль: Путин возложит цветы к вечному огню в 10 утра 9 мая
Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата, Dmitry Golubovich/Russian Look
В Кремле днем в среду сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин около 10 утра в субботу, 9 мая, возложит цветы к вечному огню в Москве и выступит перед гражданами страны.
 
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что примерно в это же время ожидается проведение еще нескольких мероприятий с участием Владимира Путина. В Кремле уточнили, что информация о них будет предоставлена дополнительно.
 
Напомним, 9 мая 2020 года в столице России и в 32 других городах страны пройдет воздушный парад. Массовые мероприятия в Москве в День Победы было решено отменить из-за вспышки коронавируса нового типа.
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