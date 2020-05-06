Кремль: Путин возложит цветы к вечному огню в 10 утра 9 мая

В Кремле днем в среду сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин около 10 утра в субботу, 9 мая, возложит цветы к вечному огню в Москве и выступит перед гражданами страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что примерно в это же время ожидается проведение еще нескольких мероприятий с участием Владимира Путина. В Кремле уточнили, что информация о них будет предоставлена дополнительно.