СМИ опубликовали видео репетиции авиапарада в Москве

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4 мая 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: парад Победы, kremlin.ru

СМИ опубликовали видео репетиции воздушной части парада, приуроченного ко дню празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Известно, что 9 мая он пройдет в 32 городах России, не считая столицы.

Отмечается, что над Москвой пролетели более 70 военных самолётов и вертолетов, в том числе четыре авиакомплекса «Кинжал» - истребителя МиГ-31К, на которых можно разместить гиперзвуковые ракеты, и четыре истребителя пятого поколения Су-57.

Кроме того, в небе можно было увидеть транспортники Ил-76, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолет дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, МиГ-29, Су-30, Су-35С, а также вертолеты Ми-8, Ка-52, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н и полет шести штурмовиков Су-25.

Видео с места репетиции можно посмотреть здесь.