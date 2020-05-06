Жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене

Жители Московской области старше 65 лет с 15 мая смогут приобрести медицинские маски по льготной цене. Соответствующую информацию в среду предоставила пресс-служба регионального правительства.

Подчеркивается, что граждане смогут купить по льготной цене не более 30 масок в месяц в аптечной сети "Мособлмедсервис".

Министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что при покупке жители Подмосковья старше 65 лет должны будут предъявить свою социальную карту.

Напомним, до 12 мая "масочный режим" в Московской области носит рекомендательный характер, а после – станет обязательным. Гражданам также советуют носить перчатки.