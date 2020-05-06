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Жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене
маски, pixabay.com
Жители Московской области старше 65 лет с 15 мая смогут приобрести медицинские маски по льготной цене. Соответствующую информацию в среду предоставила пресс-служба регионального правительства.
 
Подчеркивается, что граждане смогут купить по льготной цене не более 30 масок в месяц в аптечной сети "Мособлмедсервис".
 
Министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что при покупке жители Подмосковья старше 65 лет должны будут предъявить свою социальную карту.
 
Напомним, до 12 мая "масочный режим" в Московской области носит рекомендательный характер, а после – станет обязательным. Гражданам также советуют носить перчатки.
ЕТ

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