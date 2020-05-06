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Скончался заразившийся COVID-19 главный врач Троице-Сергиевой Лавры

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Скончался заразившийся COVID-19 главный врач Троице-Сергиевой Лавры
игумен Тихон, vk.com/stslavra
Днем в среду, 6 мая, стало известно о кончине врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумена Тихона (Барсукова). Сообщается, что мужчина ранее заразился коронавирусом нового типа.
 
 
Подчеркивается, что отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция.
 
В Троице-Сергиевой Лавре сегодня заявили, что будут молитвенно вспоминать заботливое сердце игумена Тихона, а также следовать "примеру его ревностного служения".
ЕТ

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