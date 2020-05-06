Скончался заразившийся COVID-19 главный врач Троице-Сергиевой Лавры

Днем в среду, 6 мая, стало известно о кончине врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумена Тихона (Барсукова). Сообщается, что мужчина ранее заразился коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция.