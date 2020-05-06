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Ингушетия стала единственным регионом на юге страны, где за три месяца не выявлено ни одной фальшивки

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ингушетия стала единственным регионом на юге страны, где за три месяца не выявлено ни одной фальшивки
Фальшивая купюра. Фото: сайт МВД РФ

В первом квартале 2020 года в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов было выявлено 1 159 поддельных денежных знаков Банка России.

Число подделок сократилось на 12% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В целом по стране в январе-марте было обнаружено 11 279 подделок. Чаще всего это банкноты крупных номиналов. Об этом сообщает Южное ГУ Банка России.

Наиболее часто на юге России в первые три месяца текущего года подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (677), 1000 рублей (365) и 500 рублей (54). Кроме того, были выявлены две поддельные монеты номиналом 10 рублей.

«Наибольшее количество фальшивок выявлено банковскими подразделениями Краснодарского края – 405 банкнот, Ростовской области – 368 банкнот, Ставропольского края – 107 банкнот, Волгоградской области – 93 банкноты. Меньше всего денежных​ знаков, имеющих признаки подделки, выявлено на территории Чеченской Республики – 4 банкноты. В Республике Ингушетия за три месяца не было обнаружено ни одной банкноты с признаками подделки», – говорится в сообщении.

Встречались и поддельные банкноты иностранных государств – 31 единица, 30 из которых – это фальшивые доллары США.

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