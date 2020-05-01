Россияне могут бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц

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1 мая 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

С 1 мая россияне получили возможность бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Эту систему разработал Центробанк. Сейчас к ней подключены 55 банков.

В ЦБ проанализировали переводы россиян и пришли к выводу, что сумма в 100 тысяч рублей в месяц полностью покрывает основные потребности граждан.

То есть, людям хватает не только сделать переводы родственникам, но и оплачивать кредиты в разных банках или переводить собственную зарплату на свои счета, открытые в другом банке.

За перевод суммы свыше 100 тысяч рублей комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода.