Рошаль рассказал, что прошлым летом режим ЧС обсуждался на закрытом совещании

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6 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Леонид Рошаль. Фото: kremlin.ru

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о закрытом совещании с участием представителей Минздрава, МЧС, Минобороны и ОНФ. За закрытыми дверями в июне 2019 года обсуждалось оказание медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших.

Рошаль заявил, что участники совещания пришли к выводу, что к массовому заболеванию отечественная система здравоохранения не готова. Доктор также отметил, что власти «не успели» выполнить рекомендации по итогам этой встречи.

«Честно говоря, локти себе кусаю, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме. Но это был первый, принципиальный такой разговор на эту тему у нас в стране», – сказал Рошаль.

Доктор также отметил, на тот момент никто не знал, что будет происходить в начале 2020 года, а сама встреча касалась готовности системы здравоохранения к оказанию помощи в ЧС.

Ранее Рошаль оценил, правильно ли отправлять больных коронавирусом лечиться дома.