Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн

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6 мая 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Госуслуги в имущественно-земельной сфере жители Москвы получают онлайн, фото соцсети

Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере жители Москвы получили онлайн в I квартале 2020 года. Об этом сообщили на сайте департамента городского имущества Москвы.

«В I квартале 2020 года было обработано 320 тыс. заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что из 35 услуг, которые оказываются горожанам, 23 - в электронном виде.

«Помимо этого, нам удалось существенно сократить сроки предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром», - приводятся в материале слова Ефимова.

В настоящее время правительство столицы ведет системную работу по переводу максимального количества предоставляемых услуг в электронный вид, а обработка заявок, которые поступили в электронном виде, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается без перерывов, в прежнем режиме.

«С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 тыс. раз. Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов», - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.