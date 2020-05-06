В столице заработал виртуальный музей «Москва - с заботой об истории»

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6 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

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Первый онлайн-музей Главного архивного управления Москвы и центров госуслуг «Мои документы» начал свою работу 6 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасия Ракову.

«Акции «Москва - с заботой об истории» исполнился год, за это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны. Около 7,5 тыс. документов и других предметов военного времени послужили основой для создания виртуального музея. Особенно это актуально сейчас, во время действия ограничительных мер в городе - с появлением виртуального музея любой желающий может познакомиться с историей не выходя из дома», - Сказала Анастасия Ракова.

Отмечается, что посетители онлайн-музея увидят не только фотографии, карты, документы, письма военных лет, но и объемные модели медалей и орденов, различные предметы того времени. Кроме того, можно будет посмотреть видеоролики с исторической хроникой, изучить анимированные схемы сражений, интерактивные карты.

Так, гости онлайн-музея смогут день за днем, месяц за месяцем пройти путь от поражений первых дней войны к победному маю 1945 года. Это возможность благодаря предметам быта и памятным фото из личных собраний изучить мирную жизнь людей накануне большой трагедии, познакомиться с неизвестными фактами трудного военного времени и понять, какой ценой далось восстановление страны и возвращение к мирной жизни.

Фронтовые письма и воспоминания стали основой видеосюжетов, в которых известные деятели культуры воспроизводят атмосферу событий Великой Отечественной войны. Памятные строки прочли Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щербаков, Алена Бабенко, Евгений Герасимов, Андрей Мерзликин, Захар Прилепин и Дмитрий Мухамадеев.

Отдельный тематический блок - это документы из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области. Они впервые стали доступны для широкого круга исследователей.