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За сутки в России скончались 86 человек с коронавирусом

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в России скончались 86 человек с коронавирусом
пробирки, pixabay.com
За минувшие сутки в России скончались 86 человек диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
 
Известно, что 50 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, 14 – в Московской области, шесть – в Ярославской области, три – в Санкт-Петербурге.
 
Накануне в оперштабе заявили о 95 умерших гражданах с коронавирусом за сутки.
 
С начала эпидемии в России скончались 1 537 человек.
 
Отметим, что за прошедшие 24 часа COVID-19 на территории РФ выявили у 10 559 человек.
ЕТ

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