За сутки в России скончались 86 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России скончались 86 человек диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Известно, что 50 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, 14 – в Московской области, шесть – в Ярославской области, три – в Санкт-Петербурге.

Накануне в оперштабе заявили о 95 умерших гражданах с коронавирусом за сутки.

С начала эпидемии в России скончались 1 537 человек.

Отметим, что за прошедшие 24 часа COVID-19 на территории РФ выявили у 10 559 человек.