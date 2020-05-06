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В Пермском крае скончался семнадцатый пациент с COVID-19

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае скончался семнадцатый пациент с COVID-19
лаборатория, pixabay.com
В Пермском крае скончался семнадцатый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Согласно последней информации, речь идет о женщине, которая страдала от тяжелого эндокринного заболевания.
 
Известно, что семнадцатой жертве COVID-19 в Пермском крае было 53 года. Известно, что за сутки от коронавируса вылечились 12 человек.
 
224 пациента в настоящий момент проходят лечение в специализированных медучреждениях региона, 177 не имеют симптомов и лечатся в домашних условиях. В общей сложности в Пермском крае с начала эпидемии подтвердили 648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 230 пациентов.
ЕТ

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