В Пермском крае скончался семнадцатый пациент с COVID-19

В Пермском крае скончался семнадцатый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Согласно последней информации, речь идет о женщине, которая страдала от тяжелого эндокринного заболевания.

Известно, что семнадцатой жертве COVID-19 в Пермском крае было 53 года. Известно, что за сутки от коронавируса вылечились 12 человек.

224 пациента в настоящий момент проходят лечение в специализированных медучреждениях региона, 177 не имеют симптомов и лечатся в домашних условиях. В общей сложности в Пермском крае с начала эпидемии подтвердили 648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 230 пациентов.