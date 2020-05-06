На сайте Челиндбанка реализован онлайн-сервис погашения кредитов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Клиенты Челиндбанка могут оплачивать кредиты дистанционно с помощью сервиса «Золотая Корона»

Клиенты Челиндбанка могут оплачивать кредиты дистанционно с помощью сервиса «Золотая Корона».

В условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, особенно актуальны дистанционные сервисы, позволяющие соблюдать режим самоизоляции.

Теперь с карты любого банка можно без комиссии перевести деньги на погашение кредита ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Плательщиком может быть как заёмщик, так и созаёмщик, поручитель или иное лицо.

Для проведения операции нужно знать 2 ключевых реквизита: номер текущего счета заёмщика и номер кредитного договора (реквизиты есть в кредитном договоре, либо можно уточнить в кредитном подразделении филиала Банка, где был оформлен кредит).

Обратите внимание, что денежные средства в погашение кредитных обязательств поступят в Банк не ранее рабочего дня, следующего за днём оплаты, поэтому позаботьтесь о погашении заранее.

Берегите своё здоровье и кредитную историю!