В Саратовской области за сутки коронавирус обнаружили почти у 100 человек

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6 мая 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nversia.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Саратовской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 98 человек.

По данным регионального оперативного штаба, этот показатель суточного роста стал рекордным за все время эпидемии. Больше всего выявленных было зарегистрировано в Аткарском психоневрологическом интернате – 34 человека.

Таким образом, в регионе общее число заболевших выросло до 835 человек. Сообщается, что коронавирусом заразились трое детей и 27 человек в возрасте старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что Путин 6 мая обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений в связи с пандемией.