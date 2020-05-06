В Саратовской области за сутки коронавирус обнаружили почти у 100 человек

В Саратовской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 98 человек.
По данным регионального оперативного штаба, этот показатель суточного роста стал рекордным за все время эпидемии. Больше всего выявленных было зарегистрировано в Аткарском психоневрологическом интернате – 34 человека.
Таким образом, в регионе общее число заболевших выросло до 835 человек. Сообщается, что коронавирусом заразились трое детей и 27 человек в возрасте старше 60 лет.
Ранее сообщалось, что Путин 6 мая обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений в связи с пандемией.