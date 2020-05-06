Во Владимирской области количество зараженных COVID-19 превысило тысячу

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во Владимирской области за минувшие сутки увеличилось на 57. В общей сложности в регионе выявили к настоящему моменту 1001 заболевшего.

В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области подчеркнули, что в городе Петушки и Петушинском районе зафиксировали 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, во Владимире – 163, в Гусь-Хрустальном районе – 108, в Муроме - 105, в Ковровском, Александровском и Кольчугинском районах – 105, 75 и 61 соответственно.