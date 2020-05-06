Коронавирус 6 мая: дату окончания пандемии в РФ вновь сдвинули, Великобритания вышла на первое место по смертности в Европе

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 6 мая в мире зафиксировано 3 730 118 случаев заражения коронавирусом, 258 385 человек погибли, 1 245 591 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столичном регионе достигло 856 пациентов.

– Дату окончания пандемии коронавируса в России опять сдвинули. Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна ещё на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России – до 24 августа. Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.

– Резкий рост зараженных ожидается в России в ближайшее время, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. «Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным», – пояснил он, отметив, что очередной всплеск заболеваемости можно будет заметить через 1-2 недели.

– В Петербурге коронавирус нашли у пациентки роддома. Несколько дней назад его посещал губернатор Александр Беглов. Теперь в роддоме временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родоразрешение до особого распоряжения, говорится в соцсетях учреждения.

– Коронавирус выявили почти у 1500 российских военных. За все время тестирования вирус выявили у 1475 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

– Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

– Общее число жертв коронавируса в Британии превысило 32 тысячи, сообщило Национальное бюро статистики страны (ONS). Таким образом, в настоящий момент это крупнейший показатель смертности в Европе. По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек, а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек. Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах.

– Коронавирус нашли у двух членов экипажа рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China. Ранее стало известно, что у 22 пассажиров этого рейса была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно.