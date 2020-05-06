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Коронавирус 6 мая: дату окончания пандемии в РФ вновь сдвинули, Великобритания вышла на первое место по смертности в Европе

, 09:37 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 6 мая: дату окончания пандемии в РФ вновь сдвинули, Великобритания вышла на первое место по смертности в Европе
Pixabay

К утру 6 мая в мире зафиксировано 3 730 118 случаев заражения коронавирусом, 258 385 человек погибли, 1 245 591 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столичном регионе достигло 856 пациентов.

– Дату окончания пандемии коронавируса в России опять сдвинули. Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна ещё на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России – до 24 августа. Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.

– Резкий рост зараженных ожидается в России в ближайшее время, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. «Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным», – пояснил он, отметив, что очередной всплеск заболеваемости можно будет заметить через 1-2 недели. 

– В Петербурге коронавирус нашли у пациентки роддома. Несколько дней назад его посещал губернатор Александр Беглов. Теперь в роддоме временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родоразрешение до особого распоряжения, говорится в соцсетях учреждения.

Коронавирус выявили почти у 1500 российских военных. За все время тестирования вирус выявили у 1475 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

– Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

Общее число жертв коронавируса в Британии превысило 32 тысячи, сообщило Национальное бюро статистики страны (ONS). Таким образом, в настоящий момент это крупнейший показатель смертности в Европе. По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек, а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек. Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах. 

– Коронавирус нашли у двух членов экипажа рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China. Ранее стало известно, что у 22 пассажиров этого рейса была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно.

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

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