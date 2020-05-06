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В Воронежской области число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 700

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 700
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки коронавирус нового типа подтвердился еще у 30 человек в Воронежской области. Общее количество зараженных COVID-19, согласно данным правительства региона, увеличилось до 697.
 
Новые выявленные пациенты с коронавирусной инфекцией в настоящий момент находятся под регулярным наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Удалось установить круг контактов заболевших, с ними проводится работа.
 
С начала пандемии в Воронежской области скончались 12 пациентов, в частности, трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.
ЕТ

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