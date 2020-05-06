Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

У пациентки перинатального центра в Хабаровске выявили COVID-19

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У пациентки перинатального центра в Хабаровске выявили COVID-19
больничная палата, pixabay.com
Утром в среду, 6 мая, стало известно, что пациентка перинатального центра в Хабаровске, где ранее диагноз "коронавирусная инфекция" поставили двум медсестрам, заразились COVID-19.
 
Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что речь идет о матери младенца, которая находится в отделении второго этапа выхаживания новорожденных. 
 
В рамках заседания оперативного штаба в правительстве края Зайцева подчеркнула, что если идет передача коронавируса, значит кто-то нарушил правила безопасности. Она добавила, что все сотрудники медучреждения должны работать в средствах защиты.
ЕТ

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью