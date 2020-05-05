В Псковской области хотят ввести перчаточный режим и выдать специальную «инструкцию»

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5 мая 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявил, что на территории региона могут ввести перчаточный режим. Кроме того, местным жителям выдадут рекомендации, в которых будет указано, какие перчатки лучше использовать.

«… к обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте, нужно добавить перчаточный режим и соответствующие рекомендации людям необходимо дать», - высказал он.

Ведерников отметил, что регион одним из первых ввел масочный режим. Он добавил, что людям выдадут разъяснение нового постановления: там будет прописано, чем медицинские перчатки отличаются от хозяйственных, какие лучше защитят в тех или иных местах.

«чтобы люди понимали и каждый для себя мог определить каким видом перчаток он будет пользоваться и в каких местах это будет обязательно для исполнения», - заключил он.