В Псковской области готовы к росту случаев коронавируса: «Это будет не худший сценарий»

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5 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ограничительные меры на территории региона могут быть продлены. По его словам, активный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией продолжится до 20 мая.

«Как минимум до 20 мая будет продолжаться рост числа заболевших по той же динамике, что мы сейчас наблюдаем, и это будет не худший сценарий … Сохраняя запрет до 12 числа, давайте продумаем, с какими ограничительными мерами это можно будет разрешить, может быть, для каких-то отдельных категорий граждан», - высказал он в ходе заседания оперативного штаба.

Однако Ведерников не исключает вероятность того, что некоторые ограничения буду смягчены, например, посещение парков и скверов, но в определённых условиях. Он отметил, что люди устали от самоизоляции: «Возможно, это будут отдельные места, либо время как-то будет разведено, чтобы в какое-то время люди старшего поколения могли выйти на улицу, в какое-то время – мамы с детьми…».

Общее число заболевших в регионе 226 человек, из них выздоровели - 32, 8 - скончались.