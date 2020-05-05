Instagram посчитал хэштег #море вредным и закрыл его

Instagram посчитал вредительским хэштег #море и принял решение закрыть его.
Предупреждение можно увидеть, если попытаться вбить теперь уже запрещенный хэштег в поиске.
Сообщение гласит: «Мы скрыли публикации с хэштегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».
По этому хэштегу предлагалось 22,7 млн фотографий. Правда, многие пользователи еще могут смотреть фото, в том числе и в сторис, видимо, до ближайшего автоматического обновления.
Ранее спецпредставитель Путина заявлял, что мессенджер Telegram не запрещен в России.