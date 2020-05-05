Instagram посчитал хэштег #море вредным и закрыл его

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5 мая 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: radiokp.ru

Фото: соцсети

Instagram посчитал вредительским хэштег #море и принял решение закрыть его.

Предупреждение можно увидеть, если попытаться вбить теперь уже запрещенный хэштег в поиске.

Сообщение гласит: «Мы скрыли публикации с хэштегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».

По этому хэштегу предлагалось 22,7 млн фотографий. Правда, многие пользователи еще могут смотреть фото, в том числе и в сторис, видимо, до ближайшего автоматического обновления.

Ранее спецпредставитель Путина заявлял, что мессенджер Telegram не запрещен в России.