Власти Липецкой области решили ввести масочный режим

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5 мая 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В Липецкой области с 6 мая вводится масочный режим. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба.

«С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной», – говорится в постановлении.

Власти объяснили ужесточение мер тем, что индекс самоизоляции в регионе значительно снизился в период майских праздников.

По данным оперативного штаба, масок в регионе достаточное количество, а за соблюдением режима «установят контроль».

Ранее сообщалось, что в Карелии жителей десяти городов обязали носить маски в общественных местах.