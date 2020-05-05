Власти Липецкой области решили ввести масочный режим

В Липецкой области с 6 мая вводится масочный режим. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба.
«С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной», – говорится в постановлении.
Власти объяснили ужесточение мер тем, что индекс самоизоляции в регионе значительно снизился в период майских праздников.
По данным оперативного штаба, масок в регионе достаточное количество, а за соблюдением режима «установят контроль».
Ранее сообщалось, что в Карелии жителей десяти городов обязали носить маски в общественных местах.