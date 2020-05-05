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Уволился главврач омской больницы, где выявили вспышку коронавируса

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Уволился главврач омской больницы, где выявили вспышку коронавируса
фото: pixabay.com

Главврач больницы №1 имени Кабанова в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса, уволился после инцидента с очередью сотрудников около медучреждения на тестирование. Об этом сообщили в областном Минздраве во вторник, 5 мая.

«Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», - пояснили в ведомстве.

В региональном Минздраве объяснили, что оперативная реакция СМИ позволило решить проблему за 10-15 минут. 4 мая около больницы столпились 50-70 медиков без масок и без соблюдения дистанции. В ведомстве  отметили, что коронавирусом в регионе заразились 16 медиков.

«У нас в некоторых медицинских учреждениях были случаи коронавируса. Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали медицинский персонал, и это все прекращалось при соблюдении всех требований к эпидрежиму. Это неизбежная ситуация и подобных сбоев быть недолжно", - заключили они.

БА

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