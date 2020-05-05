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В Санкт-Петербурге скончались четыре медика, заразившиеся коронавирусом

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге скончались четыре медика, заразившиеся коронавирусом
Фото: Pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича, а также родным медсестры травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе и двух санитарок НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена.

Беглов отметил,  что «когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей».

Губернатор позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.

ДВа

Общество

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Врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии, в том числе об уходе и лечении за «коронавирусными» больными.

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