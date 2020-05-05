15 процентов россиян перестали поддерживать режим самоизоляции

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5 мая 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Исследование показало, что доля россиян, считающих самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%. В начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.

По данным опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа», режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, за месяц перестали поддерживать 15% россиян. При этом большинство россиян не считают, что распространение инфекции в стране завершится в мае

Сообщается, что онлайн-опрос был проведен 24 апреля среди 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек. По данным разных источников, уровень самоизоляции в российских городах и ранее не был высок, но теперь заметно снижается.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что население устало от ограничений по коронавирусу.