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В Дептрансе назвали цену масок в московском метро

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Дептрансе назвали цену масок в московском метро
фото: pixabay.com

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, сколько будут стоить медицинские маски и перчатки в столичном метро. Известно, что индивидуальные средства защиты появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях во вторник, 5 мая.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты … Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после полного оснащения станций пассажиры смогут приобрести маски за 30 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект - за 50.

Ранее сообщалось, что в Совфеде поддержали идею ввести в Москве режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.

БА

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