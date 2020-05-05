В Дептрансе назвали цену масок в московском метро

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5 мая 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, сколько будут стоить медицинские маски и перчатки в столичном метро. Известно, что индивидуальные средства защиты появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях во вторник, 5 мая.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты … Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после полного оснащения станций пассажиры смогут приобрести маски за 30 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект - за 50.

Ранее сообщалось, что в Совфеде поддержали идею ввести в Москве режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.