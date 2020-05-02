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В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски
Фото: pixabay.com

В Совфеде поддержали идею ввести в Москве режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах и на улице. За нововведение выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас многие жители и гости столицы ходят в магазины без защитных масок и перчаток, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

«Сейчас нередко в магазинах люди демонстрируют своё пренебрежительное отношение к требованиям безопасности, не надевая ни масок, ни перчаток. Очень неприятно, когда рядом с тобой в очереди стоит человек без каких-либо средств защиты», - сказал Рязанский.

АБ

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