Мантуров: Россия справилась с задачей производства масок

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5 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров щаявил, что Россия справилась с задачей по производству медицинских масок за последние два месяца.

В апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Еще 105 млн масок было поставлено из Китая. При этом больше всего масок в сутки шьют в Ивановской, Нижегородской и Смоленской областях.

В целом, по словам Мантурова, в России производится более 8 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн в сутки.

Глава Минпромторга также отметил, что «теперь важны костюмы для инфекционистов».

Ранее Мантуров заявил, что новые мощности создаются более высокими темпами, чем в военное время.