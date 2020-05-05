Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мэр Москвы обсудил с главами регионов ситуацию с коронавирусом

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы обсудил с главами регионов ситуацию с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, во время которого обсудил с главами российских регионов ситуацию с коронавирусом.

Другими темами совещания стали темпы и прогнозы распространения инфекции, увеличение масштабов тестирования и дополнительные выплаты врачам, сообщается на сайте мэра столицы.

«Участники совещания также обсудили увеличение объемов продажи защитных масок и масштабов тестирования на наличие коронавируса, соцвыплаты безработным и другим категориям граждан», – говорится в сообщении.

Рабочая группа Государственного совета была образована распоряжением президента России. Руководителем рабочей группы был назначен мэр Москвы.

ДВа

Общество

Медики подмосковной больницы признались, что «теряют сознание на работе», а у пациентов «исчезают легкие»

Медики подмосковной больницы признались, что «теряют сознание на работе», а у пациентов «исчезают легкие»

Врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии, в том числе об уходе и лечении за «коронавирусными» больными.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью