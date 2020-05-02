Собянин: 100% вагонов метро проходят дезинфекцию и влажную уборку

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2 мая 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Дезинфекция метро, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о регулярной дезинфекции метро в ходе осмотра работ по дезинфекции объектов Московского метрополитена - вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии.

«За счет тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось в разы, в метро уменьшение произошло в пять раз. Тем не менее, весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность пассажиров, чтобы они себя чувствовали комфортно, в разряженной обстановке. Тем не менее, конечно, очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен. От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей. Конечно, и сами москвичи должны при движении в транспорте заботиться о том, чтобы максимально оградить себя от других пассажиров. Желательно чтобы они были в масках, надевали перчатки», - сказал Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон, служебных помещений и тоннелей московского метро проводится несколько раз в день. Частота проведения работ увеличена в 12-15 раз, задействовано свыше 2 тыс. сотрудников.

Качество обработки ежедневно контролируется санитарными врачами метро с помощью люминометров, определяющих уровень загрязненности. Анализ показывает, что дезинфекция позволяет снизить этот показатель в пять и более раз.

Днем в метро проводится влажная уборка в вестибюлях станций и промывка платформ. Все элементы инфраструктуры, с которыми в поездке взаимодействуют пассажиры, дезинфицируются не менее одного раза в 1,5–2 часа, автоматы по продаже билетов также - один раз в час, 15 раз в сутки. Кроме того, в ночное время проводится аэрозольная дезинфекция станций с помощью генераторов горячего воздуха.

Также сообщается, что создано специальное подразделение, которое дезинфицирует объекты подземки тепловыми распылителями с пульсирующим реактивным двигателем. В сутки дезинфекция с помощью этого оборудования проходится на объектах общей площадью 125 тыс. кв. м - в местах, где обычно много пассажиров: платформы, зоны у турникетов, места у касс. На это уходит около тонны дезсредства в день.

В зоне внимания дезинфекторов также тоннели метро, которые обрабатываются с помощью промывочных машин. За ночь машины проходят 20 км. На данный момент продезинфицировано более 800 км тоннелей.