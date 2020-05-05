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В Подмосковье пенсионерам помогут в получении пропусков для поездки на дачу

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье пенсионерам помогут в получении пропусков для поездки на дачу
фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что будет организована помощь с оформлением пропусков пожилым жителям региона для выезда  на дачу.

«Главное: ... поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу», - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Данное решение было принято в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённого борьбе с коронавирусом.

Ранее московские власти призвали граждан не выходить без крайней необходимости из дома и провести майские праздники на загородных участках.

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