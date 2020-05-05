В Подмосковье пенсионерам помогут в получении пропусков для поездки на дачу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что будет организована помощь с оформлением пропусков пожилым жителям региона для выезда на дачу.
«Главное: ... поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу», - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Данное решение было принято в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённого борьбе с коронавирусом.
Ранее московские власти призвали граждан не выходить без крайней необходимости из дома и провести майские праздники на загородных участках.