Мэр Нижнего Новгорода станет чиновником федерального уровня

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5 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Панов. Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал заявление об отставке.

Решение по этому поводу нижегородская городская дума примет в среду, 6 мая. Сообщается, что Панов переходит на другую работу – федерального уровня.

Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, с 2010 по 2015 год - был депутатом городской думы, в 2016 стал депутатом Госдумы, а в январе 2918 года был избран главой Нижнего Новгорода.

Панов в течение пяти лет возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород может перестать быть городом-миллионником.