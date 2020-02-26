Нижний Новгород может перестать быть городом-миллионником

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26 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Нижегородстат сообщает, что в Нижегородской области и Нижнем Новгороде падает рождаемость и увеличивается смертность. Нижний Новгород – едва ли не единственный из российских городов–миллионников, где снижается численность жителей.

Так, в настоящее время насчитывается 1,253 млн нижегородцев, за 2018 год их число уменьшилось более чем на 20 тысяч человек. Численность жителей Казани, Екатеринбурга и Новосибирска активно растет. В Новосибирске живет 1,618 млн человек, в Екатеринбурге – 1,483 млн, в Казани – 1,220 млн. В Татарстане в прошлом году рождаемость превысила смертность, позитивная динамика свойственна и столице республики, где через несколько лет будет проживать порядка 1,5 млн человек.

Рождаемость в Нижегородской области падает, в прошлом году родилось меньше, чем в 2018-м, на 9,5%. Смертность превзошла рождаемость в 1,6 раза. Нижегородцы умирают чаще всего от сердечно-сосудистых, онкологических и заболеваний нервной системы.

В конце ушедшего года минздрав Нижегородской области заявил, что работа роддома №6 в Сормовском районе Нижнего Новгорода возобновлена не будет. Роддом был закрыт в октябре 2017 года из-за низкого числа рожениц в Нижнем Новгороде, для обслуживания которых хватает оставшихся родильных домов. Формально закрытие до особого распоряжения было вызвано предписанием Роспотребнадзора, пожарного надзора и инспекции административно-технического надзора Нижегородской области от 2015–2017 годов и в связи с невозможностью устранения нарушений в рамках текущей работы, а также из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждения. В региональном Минздраве подсчитали, что число родов в Нижнем Новгороде постоянно снижается, как и нагрузка на 1 койку беременных и рожениц, имеющиеся в наличии родильные дома справляются с нагрузкой, в них есть свободные места и нет необходимости возобновлять деятельность сормовского роддома №6.

Приток мигрантов в Нижегородскую область не может исправить ситуацию, хотя в прошлом году зафиксировано положительное сальдо миграции в 6,79 тыс. человек. За 11 месяцев 2019 года в регион прибыли 34,6 тыс. человек и выехали 27,81 тыс. По наблюдениям статистиков, миграционный прирост на 85,5% сформирован за счет международной миграции. В частности, больше всего мигрантов прибыло из Армении (1,24 тыс.), Украины (972), Таджикистана (535), Азербайджана (459), Киргизии (352), Казахстана (316), Узбекистана (307), Сербии (271), Китая (231), Индии (178), Туркмении (117), Беларуси (112). Но практически все эти люди рано или поздно вернутся на родину, то есть их наличие или отсутствие не влияет стратегически на количество жителей.