После 12 мая может быть принято решение о переносе сроков ЕГЭ

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5 мая 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена может быть принято после 12 мая.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, он не исключает, что после праздников решение по срокам сдачи ЕГЭ будет скорректировано «в зависимости от ситуации».

«Экзамены можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей. Поэтому, я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки», – сказал Кравцов.

Ранее министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.