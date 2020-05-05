Минпросвещения рекомендовало регионам сроки окончания учебного года

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5 мая 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ.

Рекомендации озвучил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием.

Кравцов подчеркнул, что окончательное решение о сроках и форме завершения учёбы каждый субъект Федерации принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе.

Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели). При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.

Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29-30 мая соответственно.

В 9-х и 11-х классах рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

Кравцов также подчеркнул, что после завершения периода ограничительных мер школы и колледжи страны вернутся к прежнему формату работы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России хочет возобновить практику проведения телевизионных уроков.