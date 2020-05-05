Жириновский сравнил умершего Микрина с Сергеем Королевым

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5 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский отреагировал на известие о смерти генерального конструктора пилотируемых программ России Евгение Микрина, который умер от коронавируса. Лидер ЛДПР назвал его «Вторым Королёвым».

«Чтобы людям было понятнее, нужно прямо говорить: это был наш второй Королев. Королев первым в мире запустил в космос спутник, а затем и человека, а Микрин был достойным продолжателем его дела», - заявил Жириновский.

Глава ЛДПР выразил надежду, что эта потеря станет последней, которую российская космонавтика понесет из-за пандемии коронавирусной инфекции. Микрин умер в возрасте 64 лет.