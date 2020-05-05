Рогозин: «Несколько недель лучшие врачи боролись за жизнь Микрина, были использованы все возможные средства и методики»

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5 мая 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскосмос

Евгений Микрин,фото из Твиттер

Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин скончался на 65 году жизни.

У Микрина был выявлен коронавирус. Он скончался в больнице в Коммунарке.

Вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов скончался в больнице

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил сегодня, что генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия», Академик РАН, профессор, Доктор технических наук, ученый в области механики и процессов управления в течение нескольких недель «лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики». Но болезнь оказалась сильнее.

Рогозин говорит, что кончина Евгения Анатольевича — большая утрата для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки, невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу.

Рогозин выразил соболезнования семье Евгения Анатольевича.

Евгений Микрин — выдающийся учёный, конструктор и организатор, внесший значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения. С 1981 года он работал в НПО «Энергия».

С 1983 по 1988 г. под руководством и при непосредственном участии Микрина было создано программное обеспечение для управления объединенной двигательной установкой многоразового орбитального корабля «Буран» универсальной ракетно-космической системы «Энергия–Буран». С 1993 по 2000 г. он был одним из основных участников работ по программе Международной космической станции, принимал принципиальные решения по разработке методологии бортового комплекса управления и его программного обеспечения для Российского сегмента МКС, эффективность которых подтверждена многолетним успешным функционированием МКС.

О смерти Микрина ранее сообщил президент РАН Александр Сергеев.