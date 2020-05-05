В Еврейской АО скончался первый пациент инфекционного госпиталя

В Еврейской автономной области скончался первый пациент, находившийся в инфекционном госпитале.
Об этом глава ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил в своем Инстаграм.
«К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть», – написал он, добавив, что точную причину смерти установят после экспертизы.
По данным регионального оперативного штаба, 41-летняя женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Известно также, что ранее она лечилась в областной психиатрической больнице.