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В Еврейской АО скончался первый пациент инфекционного госпиталя

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Еврейской АО скончался первый пациент инфекционного госпиталя
Фото: соцсети

В Еврейской автономной области скончался первый пациент, находившийся в инфекционном госпитале.

Об этом глава ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил в своем Инстаграм.

«К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть», – написал он, добавив, что точную причину смерти установят после экспертизы.

По данным регионального оперативного штаба, 41-летняя женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Известно также, что ранее она лечилась в областной психиатрической больнице.

 

ДВа

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