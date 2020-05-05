Эпидемия в России: все только начинается?

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

По оценкам мэра Москвы, которые он озвучил на днях, в столице России коронавирусом заражено порядка 2% из 12,7 миллионов жителей города. Статистика говорит о том, что до выработки коллективного иммунитета населению столицы еще очень далеко, и Москва, как и другие регионы нашей страны, находится в этом отношении только в начале большого пути.

В таких странах, как Новая Зеландия и Вьетнам, COVID-19 был выявлен и уничтожен в самом корне, широкого распространения он изначально не получил. В России такое положение дел уже невозможно, и успешное преодоление трудностей на данном этапе у нас зависит от эффективности работы государственных механизмов и от взаимопонимания власти и общества.

Пока вирус нового типа только проникал в Россию извне, нужно было срочно вводить жесткие ограничительные меры - закрывать границы, отправлять всех приезжающих в Россию на двухнедельный карантин, отслеживать все контакты потенциально заразных людей и изолировать контактировавших с ними. После некоторого промедления, подобных мер стало абсолютно недостаточно.

У населения нашей страны с самодисциплиной тоже далеко не все в порядке, но его можно понять, ведь за все это время, кроме системы пропусков и штрафов, других стимулов от государства оно не получило, и разговаривать доступным и понятным образом власть у нас с людьми так и не научилась.

Вакцину от COVID-19 скорее всего мы получим совсем не скоро. Приложения для смартфонов, отслеживающих контакты, в России еще не распространены. Надежных тестов на иммунитет не существует - они только в стадии разработки.

Приобретение иммунитета пока возможно только естественным путем, то есть через заражения.

По оценкам эпидемиологов, показатель R0, отражающий то, скольким новым восприимчивым к вирусу индивидам может передать болезнь уже инфицированный человек, в случае COVID-19 составляет 2–2,5.

На каком уровне должен быть коллективный иммунитет общества, чтобы пандемия пошла на спад? Допустим, что у доли s населения к COVID-19 выработался иммунитет. Тогда у доли 1-s этого иммунитета все еще нет. Темпы распространения заболевания в таком случае составят R0 (1-s). Если каждый больной индивид передает заболевание в среднем двум с половиной новичкам, подверженным болезни, но при этом в обществе осталось лишь 20% — или 1/5 — населения без иммунитета, то это означает, что больной заразит лишь 0,5 человека. Или что двое больных заразят не пятерых, как в обществе без иммунитета, а всего лишь одного. При таких темпах распространения болезнь исчезает: ведь новых зараженных становится все меньше. Болезнь исчезает всякий раз, когда (1-s) R0 — темп распространения заболевания с учетом иммунитета — меньше, чем единица, то есть когда больной человек может заразить меньше, чем одного нового индивида.

Получается, что (1-s) R0 < 1 — это темп распространения заболевания, при котором болезнь затухает. Решая это неравенство для доли s, мы получаем долю населения с иммунитетом к заболеванию, которая требуется для того, чтобы болезнь вошла в стадию затухания. Так как мы приняли R0, равное 2,5, то минимальная доля составляет 60%.

Таким образом, если рассматривать ту же Москву, чтобы болезнь начала отступать, иммунитет к COVID-19 должны получить 60% жителей столицы. Те 2%, озвученные мэром - уровень, очень далекий от 60%. Это расстояние можно было бы сократить, если бы существовала вакцина от COVID-19. Но ее разработка находится в процессе, и вряд ли вакцина будет готова раньше следующего года.