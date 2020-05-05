Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Российский студент-медик поделился впечатлениями о работе в коронавирусном стационаре

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Российский студент-медик поделился впечатлениями о работе в коронавирусном стационаре
Фото: pixabay.com

В России к борьбе с коронавирсной инфекцией привлекли студентов-медиков. Будущий педиатр 24-летний Андрей Корсунов рассказал, каково работать в инфекционной больнице с больными COVID-19.

Молодой человек признался, что хоть в семье сильно переживают, но его выбор поддерживают. Андрей рассказал, что в больницах сейчас важен каждый, у кого есть медицинские знания. Студент отметил, что за сутки работы на еду и сон порой бывает не больше двух часов. По его словам, тяжело не столько в физическом плане, сколько в эмоциональном.

«Очень многие находятся на аппарате искусственной вентиляции легких — они введены в искусственную кому… Бояться — это нормально, но одно дело бояться и идти, а другое — стоять в стороне», - рассказал Корсунов.

АБ

Общество

Медики подмосковной больницы признались, что «теряют сознание на работе», а у пациентов «исчезают легкие»

Медики подмосковной больницы признались, что «теряют сознание на работе», а у пациентов «исчезают легкие»

Врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии, в том числе об уходе и лечении за «коронавирусными» больными.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью