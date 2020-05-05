Российские регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Правительство приняло решение скорректировать график региональных выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», – говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера, заразившегося COVID-19.