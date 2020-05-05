Шнуров стихом отреагировал на запрет продажи спиртного в жилых домах

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5 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Сергей Шнуров отреагировал на вступивший в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в жилых домах и на прилегающих к ним территориям.

С 5 мая в России запрещено продавать алкоголь в небольших заведениях, которые располагаются в многоквартирных домах или во дворах. Музыкант Сергей Шнуров дал оценку нововведению в привычной для себя форме – написал стихотворение.

«Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей.

Страстью всяк толпа ведома.

Видимы невидимы.

Доминошников у дома,

Скоро не увидим мы», - опубликовал Шнуров свое очередное творение в соцсети.