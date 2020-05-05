Шнуров стихом отреагировал на запрет продажи спиртного в жилых домах

Сергей Шнуров отреагировал на вступивший в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в жилых домах и на прилегающих к ним территориям.
С 5 мая в России запрещено продавать алкоголь в небольших заведениях, которые располагаются в многоквартирных домах или во дворах. Музыкант Сергей Шнуров дал оценку нововведению в привычной для себя форме – написал стихотворение.
«Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома,
Скоро не увидим мы», - опубликовал Шнуров свое очередное творение в соцсети.